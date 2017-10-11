هولندا تغيب عن مونديال روسيا رغم الفوز على السويد (فيديو)

حقق المنتخب الهولندي الفوز على نظيره السويدي بنتيجة «2-0»، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

سجل هدفي هولندا أريين روبين، في الدقيقتين 16 «من ضربة جزاء» و40 من المباراة.

ورغم أن رصيده ارتفع، بهذا الفوز، إلى 19 نقطة، بالتساوي مع المنتخب السويدي، إلا أنه ظل متواجدًا في المركز الثالث، وبالتالي فشل في التأهل لمونديال روسيا.

وكان المنتخب الهولندي بحاجة للفوز على المنتخب السويدي بنتيجة «7-0» لضمان التفوق عليه في فارق الأهداف، ما كان سيضمن مكانًا له في الملحق الأوروبي المؤهل للبطولة.

وفشل المنتخب الهولندي بذلك في التأهل للمونديال، للمرة الأولى منذ مونديال 2002، الذي أقيم في كوريا الجنوبية واليابان.