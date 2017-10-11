وزير خارجية ألمانيا : تطور العلاقات الألمانية الإسرائيلية بمثل هذه القوة ” معجزة “

قال زيغمار غابريل وزير الخارجية الألماني إنها “معجرة تقريبا” أن تتطور العلاقات الألمانية الإسرائيلية بمثل هذه القوة وذلك على الرغم من جرائم الهولوكوست.

وخلال توزيع أول جائزة تحمل اسم الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز، قال الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الثلاثاء، في برلين إن هذه العلاقات أصحبت مثالا في الوقت الحاضر على إمكانية أن يتحول ” الأعداء الألداء في النهاية ليس إلى شركاء وحسب بل حتى أصدقاء حميمين”.

ويتم منح الجائزة التي تحمل اسم بيريز من قبل منتدى المستقبل الألماني الإسرائيلي والخارجية الألمانية، بغرض دعم العلاقات الثنائية بين ألمانيا وإسرائيل.

وأول الفائزين بالجائزة، مشروعان ألمانيان إسرائيليان، أحدهما لمساعدة اللاجئين والآخر لبحث مرض الشلل الرعاش. (DPA)