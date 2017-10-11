وظائف للأسرة في تحديث جديد لـ ” بلاي ستيشن 4 “

أعلنت شركة #سوني عن توسيع باقة الوظائف بجهاز الألعاب بلاي ستيشن 4 الجديد، من خلال تحديث برامج الفيرموير إلى الإصدار 5.0، الذي يتيح للمستخدم العديد من الوظائف الجديدة الخاصة بالأسرة وتدفق البيانات.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الإصدار الجديد يوفر وظيفة إدارة الأسرة، والتي يمكن عن طريقها إنشاء حساب مستخدم للأطفال، وتقييد استعمال الوظائف عبر الويب وحظر الاتصال مع اللاعبين الآخرين.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لعشاق اللعب عبر الويب إنشاء قوائم أصدقاء مخصصة، مع إمكانية استخدام إعدادات خصوصية أكثر تطوراً مع الأصدقاء، كما يمكن حالياً تحديد كيفية ظهور الرسائل والبلاغات، ومن ضمن الوظائف العملية الأخرى إمكانية ضبط عدم إظهار أية رسائل منبثقة أثناء تشغيل الأفلام ومقاطع الفيديو. ( DPA )