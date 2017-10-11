وليد المعلم يهدد أكراد سوريا : ” الدعم الأمريكي لن يدوم إلى الأبد .. و لن نسمح بانتهاك سيادة الدولة ” !

وليد المعلم يهدد أكراد سوريا : ” الدعم الأمريكي لن يدوم إلى الأبد .. و لن نسمح بانتهاك سيادة الدولة ” !

هاجم وزير خارجية بشار الأسد، وليد المعلم، خلال محادثة له مع نظيره الروسي، في روسيا، التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وطالب بحله، متهما إياه بالتدمير الممنهج للبنى التحتية الاقتصادية في البلاد.

وقال المعلم إن آلاف السوريين، بمن فيهم نساء وأطفال، راحوا ضحية غارات التحالف في محافظتي الرقة ودير الزور، مضيفا أن التحالف الأمريكي يدمر كل شيء باستثناء “داعش”.

وتابع، بحسب ما نقلت عنه قناة روسيا اليوم: “الأكراد أسكرتهم نشوة المساعدة والدعم الأمريكي”، غير أنه ينبغي عليهم إدراك أن هذه المساعدات لن تستمر إلى الأبد.

وذكر أن الأكراد طوال تاريخهم لم ينجحوا في إيجاد دولة حليفة موثوقة، مشدداً على أن “الأكراد ينافسون الجيش السوري في السيطرة على المناطق النفطية، ولن نسمح بانتهاك سيادة الدولة”.