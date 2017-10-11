﻿في أمريكا .. حفل زفاف لطفلة في الثالثة و العريس في الخامسة

﻿في أمريكا .. حفل زفاف لطفلة في الثالثة و العريس في الخامسة

في واقعة غريبة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور زفاف طفلين، لكنه ليس زواج القاصرات، بل أشبه باحتفال رمزي، قام به ذوو طفلين يكادان لا ينفصلان عن بعضهما في الولايات المتحدة الأمريكية، تخلـيدا لهذه الصداقة اللطيفة بين الطفلين.

ووفق ما نقلت صحيفة القدس العربي عن صحيفة “صن” البريطانية، فإن إيلا بوليززي البالغة من العمر 3 سنوات تم تزويجها إلى صديقها المقرب سوليفان تيري البالغ من العمر 5 سنوات، في حفل رمزي، وصفته الصحيفة بـ “المبهج”.

وقالت إن الطفلين خضعا لشدة صداقتهما، إلى جلسة تصوير، تقام عادة لعروسين يتحضران ليوم زفافهما، والتقطت لهما صور جميلة للغاية، وقدم في الحفل كعك وزينت صالة بهما.

وقالت والدة الطفلة: “إنهما لطيفان ولا بد أن صداقتهما ستبقى زمنا طويلا”.