ألمانيا : أبطال العالم يستقبلون فرنسا ودياً

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الأربعاء عن مواجهة ألمانيا بطلة العالم وديا في 14 تشرين الثاني المقبل في كولن.

وستكون المباراة بمثابة إعادة لنصف نهائي كأس أوروبا 2016 والتي حسمتها فرنسا المضيفة بثنائية نظيفة لأنطوان غريزمان.

وتأهلت فرنسا بقيادة مدربها ديدييه ديشان إلى نهائيات مونديال 2018 الثلاثاء بعد فوزها على بيلاروسيا 2-1 في مباراتها الأخيرة من التصفيات، وكانت ألمانيا ضمنت التأهل إلى الحدث العالمي، بعد أن حققت 10 انتصارات في 10 مباريات من التصفيات. (AFP)