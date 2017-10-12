ألمانيا : إدانة تركي بتهمة التجسس على ” أنشطة سياسة كردية ” لصالح المخابرات التركية

أدين رجل تركي يبلغ من العمر 32 عاما بتهمة التجسس في ألمانيا لصالح جهاز الاستخبارات التركي على الأنشطة السياسية الكردية.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، الأربعاء، إن محمد فاتح س (لم تذكر اسم العائلة وفقا لقوانين الخصوصية) قد حكم عليه فى محكمة ولاية هامبورغ بالسجن لمدة سنتين بتهمة التجسس لصالح المخابرات التركية.

وقالت المحكمة، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز”، إن نشاطاته شملت التجسس على يوكسل كوش، الرئيس المشارك للتجمع الأوروبي الديمقراطي للمجتمعات الكردية، الذى وصفته المخابرات الداخلية الألمانية بأنه الفرع الأوروبي لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وسيتعين على محمد الفاتح س. الذي اعتقل في كانون الثاني الماضي، بهامبورغ، أن يدفع تكاليف المحكمة إضافة إلى غرامة تقدر بما يقرب من 25 ألف دولار وهو المبلغ الذي حصل عليه للقيام بالتجسس.

وستحدد سلطات الهجرة الألمانية ما إذا كان سيتعين على المدان مغادرة البلاد.