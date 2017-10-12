ألمانيا : وزيرة الأسرة تتهم ميركل بالإضرار بالاقتصاد

اتهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالإضرار بالاقتصاد الألماني بسبب رفضها على مدار سنوات سن قانون للهجرة.

وقالت وزيرة الأسرة، كاتارينا بارلي، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية الصادرة الأربعاء: “الحزب الاشتراكي الديمقراطي يطالب منذ فترة طويلة بقانون حديث للهجرة”.

وانتقدت بارلي ميل التحالف المسيحي، المنتمية إليه ميركل، لسن هذا القانون الآن، وقالت بارلي إن “التحالف المسيحي حرم الشركات الألمانية من الحصول على عمالة متخصصة في حاجة ماسة إليها”.