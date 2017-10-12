أمريكا تنسحب من اليونسكو !

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) معللة ذلك بوجود تحيز ضد إسرائيل والحاجة إلى “إصلاح جوهري” في المنظمة الدولية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إنها أبلغت مديرة اليونسكو إرينا بوكوفا بالقرار اليوم الخميس.

وتعتزم الولايات المتحدة السعي إلى وضع “مراقب دائم” بالمنظمة عوضا عن عضويتها.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن الانسحاب سوف يسري بداية من الحادي والثلاثين من كانون أول 2018.

وتوقفت الولايات المتحدة عن تمويل اليونسكو بعد أن صوتت المنظمة لصالح إدراج فلسطين كعضو بها عام 2011، وباتت حالياً مدينة بنحو 550 مليون دولار للمنظمة.