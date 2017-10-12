أمور لا بد أن تعرفها عن المواد الحافظة

تحتوي الكثير من الأطعمة الجاهزة على المواد الحافظة الضارة، وخاصة تلك الأطعمة التي يفضلها الأطفال؛ لذلك نستعرض وإياكم هذه المواد تفصيلياً، فقد تؤدي إلى كثير من الأمراض الخطيرة.

المواد الحافظة هي مواد لها تأثير ضار بالنسبة للأحياء الدقيقة مثل البكتريا والفطريات والخمائر؛ حيث تمنع نشاطها وتكاثرها، أي لها تأثيراً حافظاً بالنسبة للمادة الغذائية، وفقاً لما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، ومن أهم المواد الحافظة الطبيعية السكر والملح والأحماض العضوية، مثل: حمض الخليك، وحمض اللاكتيك، والتوابل، وزيوتها.

لماذا يتم استخدام المواد الحافظة؟

زيادة فترة حفظ المادة الغذائية، خصوصاً إذا كان هذا الغذاء ينتج في أوقات موسمية، ايضاً تعبئتها بغرض توسيع نطاق توزيعها أو تخزينها لمدة طويلة تتراوح بين عدة شهور أو عدة سنـوات.

ما هي أنواع المواد الحافظة وطرق استخدامها؟

* حامض البنزويك وأملاحه: ويستخدم في حفظ: عصائر الفاكهة – المشروبات الغازية – المربى – المانجو.

* حامض السوربيك وأملاحه: ويستخدم في حفظ: العصائر والمشروبات – المخللات – الجبن المطبوخ – منتجات المخابز – الحلوى – اللحوم ومنتجاتها – الجبن الأبيض.

* ثاني أكسيد الكبريت: ويستخدم في حفظ: الزبيب – المشمش المجفف – السكر الناعم عسل الجلوكوز – خضر مجففة – بيض مجفف – جيلاتين – بسكويت – حلوى – الفاكهة المجففة عموماً.

ويستخدم ثاني أكسيد الكبريت بإسراف شديد في منتجات الفاكهة المجففة؛ ليعطي اللون الفاتح واللامع، وهذه المادة غير مرغوب فيها، لما تسببه من أضرار صحية عديدة (تؤثر على فيتامين ب، وتسبب أعراض الحساسية، واضطراب الجهاز الهضمي.

* أملاح النيتريت والنترات: التي تضاف إلى ملح الطعام لإنتاج ما يسمى بملح البارود، والذي يستخدم في تصنيع منتجات اللحوم كالبسطرمة وتكون مركبات ضارة بالصحة تسمى نيتروز أمين.

* المواد الملونة والمواد المغلظة ومنها الطبيعي المستخرج من النباتات : مثل مادة E100 التي هي اللون الأصفر في نبات الكركم، وE 406 الذي هو الآغار أحد الأعشاب البحرية، وE 414 الصمغ العربي وE 460 سليلوز، وE 1404 نشاء مؤكسد، وبعضها مواد من أصل معدني مثلاً E 174 هي الفضة، ومنها ما هو من أصل حيواني مثل E 901 شمع النحل الأبيض والأصفر.

* المواد المنكّهة : تستخدم لإعطاء النكهة مثل إيثيل الفانيلين، الذي يعطي رائحة الفانيليا، ومركب باي ببرونيل إيزوبيترات الذي يعطي رائحة الفواكه، خاصة الفراولة.

ما أضرار هذه المواد؟

– التقليل من جودة الغذاء وفوائده الصحية.

– السمنة لتناول هذه الأغذية بكثرة.

– تقليل المناعة.

– خطر إصابة الأطفال بالحساسية وكثير من الأمراض المناعية والسرطان.

– الكثير من حالات الإجهاض لدى الحوامل.

– تأخر النمو عند الأطفال، وفقد الشهية؛ لذا يفضل استعمال مواد طبيعية في حفظ الطعام.

عند حفظ الخضر أو الفواكه ضع عليها بعض قطرات من الليمون أو الملح أو السكر، ويراعى عند حفظ طعام الأطفال استخدام العسل، أو بعض الزيوت مثل زيت الزيتون، وعدم تناول الأطفال للشبيس المنكهة أو الحلويات الملونة أو اللحوم المصنعة، وهناك العديد من البدائل الطبيعية للتلوين منها استخدام الكركم والكركديه والزعفران في تلوين بعض الأطعمة، أو تلوين صلصال الأطفال، واستخدام النشا أو الآجار الطبيعي عند عمل المربات.