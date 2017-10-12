الأناضول: “الإعلام السويدي يحتفي بـ 3 شبان مسلمين بعد تصرف بطولي”

قالت وكالة أنباء الأناضول إن 3 شبان مسلمين تحولوا، الأربعاء، إلى نموذج لـ”البطولة” في وسائل إعلام سويدية بعد إنقاذهم سيدة سويدية من يد لص سرق محفظتها.

وذكرت وسائل الإعلام، التي وصفت الشبان بـ”أبطال اليوم”، أن لصًا سرق محفظة نقود السيدة السويدية، سوزانا سكوغلوف (53 عامًا)، في مدينة هلسينغبورغ، الأمر الذي دفع 3 شبان مسلمين من المهاجرين إلى التدخل وإنقاذها من اللص، وهم كل من حسن المالي (18 عامًا)، ومحمد كورديا (17 عامًا)، ويوسف حميد (20 عامًا)”.

وكتبت السيدة “سكوغلوف” على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن لصًا سرق منها محفظتها بعد أن سحبت نقودًا من الصراف الآلي للبنك في أحد شوارع هلسينغبورغ.

وأشارت إلى أنها صرخت بأعلى صوتها “هذا لص أمسكوه”، الأمر الذي دفع 3 شبان إلى ملاحقة اللص والقبض عليه.

وقالت: “انهالوا على اللص، ومسكوه، وأعادوا لي محفظتي، إن حسن، ومحمد، ويوسف، هم أبطالي”.

وحصل منشور “سكوغلوف” على مستويات قياسية من الإعجابات والمشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي. (ANADOLU)