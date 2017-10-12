الائتلاف السوري يدعو لحماية ” سجلات الرقة ” لحفظ حقوق سكانها

دعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض سيف، يوم الأربعاء، في مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى حماية سجلات مجلس مدينة الرقة، شمالي سوريا، والصكوك العقارية فيها.

ونقل بيان صادر عن الائتلاف، تأكيد “سيف” في المذكرة “دور سفراء الدول الصديقة للشعب السوري، بخصوص الحفاظ على السجلات والصكوك العقارية في الرقة”.

وشدّد على ضرورة “القيام بكل ما من شأنه حماية المستودعات التي تم تخزين تلك الوثائق والسجلات والصكوك داخلها، وتوجيه القوات العسكرية بما يتوافق مع المسؤوليات القانونية والسياسية والأخلاقية التي تتحملونها”.

وتابع: “إن جميع الدول المشاركة في قوات التحالف الدولي، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة تلك السجلات، وتتحمل أيضاً مسؤولية ما تقوم به باقي القوات التي تتلقى منها الدعم والمؤازرة، والتي تسيطر حالياً على المنطقة، سواء تلك التابعة لما يسمى (مجلس منبج العسكري)، أو مسلحي (ب ي د)”.

ولفت رئيس الائتلاف إلى “الاستعداد لتوفير فريق عمل لمتابعة الأمر، وتوفير أي معلومات تضمن حماية هذه السجلات، وإيصالها إلى مكان آمن في أقرب وقت”.

وأوضح أن “حفظ هذه السجلات يمنع وقوع المزيد من الخسائر والفوضى الإدارية، ويحمي ما تبقى من حقوق السوريين في محافظة الرقة عموماً، ومدينة الرقة على وجه الخصوص”. (ANADOLU)