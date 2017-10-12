الرئيس الأرجنتيني : ليونيل ميسي قادم من عالم آخر

هنأ الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، منتخب بلاده الأول لكرة القدم بالتأهل لمونديال روسيا 2018، عقب الفوز على الإكوادور 3-1، في آخر جولات تصفيات أمريكا الجنوبية.

ونشر الرئيس عبر حسابه على فيس بوك للتواصل الاجتماعي: “لا يوجد نقاش حول ميسي الذي يبهر دائماً”.

وأضاف متحدثاً عن ميسي: “نوجه التهاني للاعب القادم من عالم آخر”.

وكانت الأرجنتين بحاجة للفوز على الإكوادور للتأهل إلى المونديال، وفعلت ذلك باحتلالها للمركز الثالث. ( EFE )