السويد : مكتب العمل يكشف عن أكثر الوظائف الواعدة في البلاد خلال الأعوام المقبلة

السويد : مكتب العمل يكشف عن أكثر الوظائف الواعدة في البلاد خلال الأعوام المقبلة

أصدر مكتب العمل في السويد قائمة بأكثر الأقسام الدراسية الجامعية التي تضمن للطلبة الدارسين فيها الحصول على وظيفة بعد التخرج.

وأبرز ما جاء في القائمة من وظائف، بحسب شبكة “الكومبس” السويدية: التعليم، الهندسة والتمريض.

وسيكون موعد 16 تشرين الأول الجاري، آخر موعد للتقديم على الفصل الدراسي الجديد في الكليات والجامعات، للربيع القادم، ما دفع بمكتب العمل وقبل حلول الموعد النهائي الى تقديم أبرز الأقسام الدراسية التي تضمن للدارسين فيها الحصول على وظائف بعد التخرج خلال 5-10 أعوام.

قائمة بأكثر الوظائف الواعدة في السويد: التعليم في المدارس التمهيدية – التعليم في المدارس الثانوية – المهن الهندسية – وظائف تكنولوجيا المعلومات، IT – الطب – التعليم في المدارس الابتدائية – التمريض – معلمو التربية الخاصة – طب الأسنان.