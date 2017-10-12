النفط يهبط بفعل زيادة مخزونات الخام الأمريكية

هبطت أسعار النفط يوم الخميس متأثرة بزيادة مخزونات الوقود الأمريكية على الرغم من جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج وإعادة التوازن إلى السوق.

وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة مقابل 50.98 دولار للبرميل بانخفاض 32 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وسجلت خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 56.58 دولار للبرميل بانخفاض 36 سنتا أو 0.6 بالمئة عن آخر تسوية.

وساعد الاتفاق الذي تقوده أوبك في رفع أسعار النفط من نطاق 30 دولارا إلى 40 دولارا للبرميل في نهاية عام 2016 ومطلع عام 2017. لكن التجار قالوا إن الإمدادات ظلت وفيرة على الرغم من تخفيضات الإنتاج ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى زيادة الإنتاج الأمريكي.

وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 3.1 مليون برميل إلى 468.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وتنشر إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية لمخزونات الوقود الأمريكية يوم الخميس. (REUTERS)