بالفيديو .. هندي يخطف سلاح شرطي سعودي و يطلق النار عشوائياً

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مواطنا هنديا مقيما بالسعودية يعتلي فوق سطح إحدى دوريات الشرطة، حيث قام بخطف مسدس أحد أفراد الشرطة قبل أن يطلق النار عشوائيا.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره من أحد المنازل المجاورة لمكان الحادثة قيام المقيم الهندي بمباغتة الشرطي ونزع سلاحه بعد أن كان رجلان من الأمن يتحدثا معه في محاولة للقبض عليه.

وأوضح الناطق الاعلامي لشرطة منطقة الرياض بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم، أن غرفة عمليات دوريات الأمن بمنطقة الرياض تلقت بلاغا من أحد المواطنين السعوديين عن محاولة مكفوله هندي الجنسية والبالغ 27 عاما ويعمل بمهنة سائق للانتحار.

وأضاف الناطق أنه تم تم إرسال على الفور فرق الشرطة لموقع البلاغ، حيث شوهد الوافد في حالة هستيريا وتمت السيطرة عليه دون وقوع أية إصابات وتقديم الخدمات الإسعافية له.

و اتضح لاحقا أن المواطن الهندي يعاني من اضطرابات نفسية.