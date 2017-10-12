برشلونة يعلن : نريد الاستمرار في الدوري الإسباني

كرر المدير العام لبرشلونة أوسكار غراو رغبة النادي الكاتالوني بالاستمرار في الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا)، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء خلال تقديم حسابات النادي لموسم 2016-2017.

وقال غراو: “ترتكز الميزانيات على المشاركة في الليغا، وأعتقد بأنه يجب استمرار النادي والليغا معا، سعداء بشراكتهم مع برشلونة ببنيته، بأسلوب لعبه وبالقيم التي يمثلها، وأعتقد بأنه هذا مكسب سنحافظ عليه دائما”.

وكان الرئيس الانفصالي لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون وقع يوم الثلاثاء إعلان الاستقلال الذي قام بتجميده على الفور بهدف إجراء حوار مفترض مع مدريد، تاركا الغموض يلف المقبل من الأحداث.

وجاء في الإعلان الذي وقعت عليه ثلاثة أحزاب انفصالية : نشكل جمهورية كاتالونيا كدولة مستقلة وسيدة، دولة القانون، دولة ديمقراطية اجتماعية.

وسبق لخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني التأكيد بأن أندية إقليم كاتالونيا لن تشارك في المسابقات الإسبانية إذا ما تم الانفصال عن إسبانيا. ( AFP )