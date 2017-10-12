حزب الله يندد بالمكافآت الأمريكية لاعتقال اثنين من أعضائه

نددت جماعة حزب لله اللبنانية بمكافآت بقيمة ملايين الدولارات عرضتها الولايات المتحدة للقبض على اثنين من كبار أعضاء الجماعة، قائلة اليوم الأربعاء إن هذه المكافآت لن يكون لها أي تأثير.

وعرضت واشنطن ما يصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى اعتقال طلال حمية، قائد وحدة العمليات الخارجية لحزب الله، وما يصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن فؤاد شكر وهو أحد أبرز العناصر العسكرية في حزب الله.

وجاءت هذه الخطوة، أمس الثلاثاء، مع استعداد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكشف عن استراتيجية لتصعيد الضغط على إيران الداعم الرئيسي لحزب الله. وحمل نيكولاس راسموسن، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، حزب الله المسؤولية عن سلسلة من الهجمات في جميع أنحاء العالم.

وقال مسؤول كبير بحزب الله “هذه الاتهامات من الإدارة الأمريكية ضد حزب الله ومجاهديه هي اتهامات مرفوضة وباطلة ولن تؤثر إطلاقا على عمل المقاومة ضد العدو الصهيوني وضد الإرهابيين والتكفيريين”.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “نحن نعتقد جازمين أن هذه الاتهامات تأتي في سياق رد الفعل على الانتصارات الكبيرة التي حققها محور المقاومة في سوريا والعراق ضد الإرهابيين والتكفيريين”.

وطلال حمية مدرج على قائمة الوزارة للإرهابيين الأجانب منذ 2015 بينما أضيف فؤاد شكر إليها في 2013. وصنفت الولايات المتحدة حزب الله جماعة إرهابية أجنبية في 1997.(REUTERS)