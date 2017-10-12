خدمة جديدة مميزة لمسافري الترانزيت على الخطوط الجوية التركية

تقدِّم شركة الخطوط الجوية التركية لزبائنها في رحلات الترانزيت، فرصة التجول بمدينة إسطنبول، من خلال خدمة “ستوب أوفر” التي أطلقتها في شهر مارس/آذار الماضي.

وتتيح خدمة “ستوب أوفر” للمسافرين الترانزيت فرصة الإقامة بفنادق مدينة إسطنبول مجاناً ليلتين كحد أقصى، بحسب نوع التذكرة التي اشتراها من فروع الشركة حول العالم.

وبحسب المركز الإعلامي للشركة، فإنّ خدمة “ستوب أوفر” دخلت حيّز التنفيذ لأول مرة في رحلة لطائرة تابعة للخطوط الجوية التركية أقلعت في مارس/آذار الماضي من باكستان، وتوسع نطاق الخدمة لاحقاً لتشمل الرحلات المنطلقة من روسيا وكازاخستان وأستراليا وروسيا البيضاء وأوكرانيا والجزائر وجنوب إفريقيا وإيران ونيجيريا والبرتغال.

وأوضح المركز، نقلاً عن أحمد أولموشتور، مساعد مدير قسم التسويق في الشركة، أنّ زبائن الشركة أعربوا عن امتنانهم من الخدمة، التي تتيح الفرصة للركاب بالتجول في أرجاء إسطنبول.

وأضاف أولموشتور أنّ أكثر من 4 آلاف مسافر من 11 دولة مختلفة، تمكنوا خلال الأشهر الستة الأخيرة من التجول في إسطنبول بفضل خدمة “ستوب أوفر”.

وأشار أولموشتور إلى أنّ 62 في المائة من هؤلاء المسافرين استخدموا طائرات الخطوط الجوية التركية لأول مرة، و73 في المائة منهم أكّدوا أنّ توافر خدمة “ستوب أوفر” كان له دور كبير في اختيارهم هذه الشركة.

وبسبب امتنان الركاب من الخدمة، قال أولموشتور إنّ الشركة تعتزم توسيع نطاق الخدمة لتشمل لاحقاً الرحلات المنطلقة من دول آسيوية وأميركية وأوروبية والشرق الأقصى. ( ANADOLU )