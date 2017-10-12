داني ألفيس : لهذه الأسباب تفوقنا على الجميع

امتدح الظهير البرازيلي داني ألفيس العمل الذي يقوم به مدرب المنتخب تيتي، على رأس الجهاز الفني، بعد قيادة الفريق للتأهل كمتصدر إلى مونديال روسيا 2018، مشيراً إلى أنه أفضل مدرب في البرازيل بفارق كبير عن البقية.

وصرح المدافع عقب نهاية اللقاء في ساو باولو: “تيتي يبتعد بفارق كبير عن باقي المدربين البرازيليين، نظراً لطريقة فهمة لكرة القدم وطريقة اعتنائه بالأشخاص، إنه مدرب مختلف للغاية”.

وأشار لاعب باريس سان جيرمان إلى أن “روح الانتصارات التي يمتلكها منتخب الكناري، الذي ضمن تأهله للنهائيات منذ مارس (آذار) الماضي والذي سحق تشيلي (بطل كوبا أمريكا في آخر مرتين) أمس الثلاثاء بثلاثية نظيفة في ساو باولو، هي بفضل تيتي والفريق الفني الذي يملكه”.

وتعهد ألفيس بالعمل بكل قوة استعداداً للمونديال، مشيراً إلى أنهم “لن يتأثروا بالمديح الذي توجهه لهم الجماهير والصحافة”.

وبهذا الانتصار رفعت البرازيل رصيدها إلى 41 نقطة، لتتفوق بعشر نقاط كاملة عن أوروغواي وصيفة التصفيات، وبـ13 نقطة عن الأرجنتين الثالثة. ( EFE )