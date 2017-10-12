دراسة : نموذج قفل الشاشة يمكن تخمينه بسهولة

حذرت بوابة التقنيات “موبايل زيشر.دي” الألمانية من أن نموذج قفل الشاشة بهواتف أندرويد يمكن تخمينه بسهولة، ولذلك يتعين على المستخدم، الذي يعتمد على هذه الطريقة لإلغاء قفل الشاشة، عدم إظهار الخطوط بين نقاط نموذج القفل.

وتعتمد بوابة التقنيات في تحذيرها على نتائج دراسة أجرتها الأكاديمية البحرية الأمريكية بالتعاون مع جامعة ميريلاند، وقد شارك في هذه الدراسة 1173 شخصاً وشاهدوا إصدارين لمقطع فيديو يقوم فيه أحد الأشخاص بإلغاء قفل الشاشة بواسطة ست نقاط.

وقد تمكن ثلثا المشاركين (64%) من تخمين نموذج قفل الشاشة بعد مشاهدة لمرة واحدة، وذلك عند إظهار الخطوط بين نقاط نموذج قفل الشاشة، وقد انخفضت هذه النسبة إلى 35% عند تعطيل إظهار الخطوط. ولم يتمكن سوى 10% من المشاركين في الدراسة من التعرف على كود قفل الشاشة عند استعمال الكود المكون من ست أرقام.

ولذلك تنصح بوابة التقنيات الألمانية بضرورة اعتماد الكود المكون من ثمانية أرقام، وإذا رغب المستخدم في استعمال نموذج قفل الشاشة، فلابد أن يقوم بتعطيل إظهار الخطوط على الشاشة في قائمة الإعدادات تحت بند “الأمان”. ( DPA )