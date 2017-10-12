روبن يعلن اعتزاله دولياً بعد فشل هولندا بالتأهل إلى مونديال روسيا

اعلن قائد منتخب #هولندا لكرة القدم اريين روبن اعتزاله اللعب دوليا بعد الفشل في التأهل الى نهائيات مونديال روسيا 2018.

وفازت هولندا على السويد بهدفين لروبن اول امس الثلاثاء في امستردام في الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الاوروبية الاولى، لكنها حلت ثالثة بفارق الاهداف عن السويد التي ضمنت خوض الملحق، علما ان فرنسا حجزت بطاقة المجموعة مباشرة الى النهائيات.

وقال روبن “14 عاما، تبقى رائعة”، مضيفا “سأتذكر دائما كأس العالم 2010 و2014، انهما افضل ذكرياتي، ففي البطولتين شكلنا فريقا حقيقا”.

بدأ نجم بايرن ميونيخ الالماني (33 عاما) مسيرته الدولية في نيسان/ابريل 2003، وخاض 96 مباراة سجل فيها 37 هدفا، وساهم بتأهل هولندا الى المباراة النهائية لمونديال 2010 في جنوب افريقيا قبل ان تخسر امام اسبانيا صفر-1 بعد التمديد.

كما ساهم بتأهل هولندا الى نصف نهائي مونديال 2014 في البرازيل قبل ان يخرج امام الارجنتين بركلات الترجيح.

وتغيب هولندا عن نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 2002، علما بأنها فشلت ايضا في التأهل الى كأس اوروبا التي اقيمت في فرنسا صيف 2016. ( AFP )