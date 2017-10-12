زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جزر سبوراديس اليونانية

وقع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في بحر إيجه وسط أرخبيل سبوراديس اليوناني، ليل الأربعاء، كما أفاد معهد الجيولوجيا الأمريكي، في هزة أرضية قوية شعر بها بقوة سكان العاصمة أثينا.

وحدد المعهد مركز الزلزال في البحر وسط أرخبيل سبوراديس (سكيروس، سكياثوس، سكوبيلوس، ألونيسوس…) على مقربة من جزيرة أوبيا.

وعلى بعد 150 كم إلى الجنوب الغربي شعر سكان العاصمة أثينا بالهزة التي استمرت حوالى 10 ثوان، وأعلنت الشرطة والإطفاء اليونانيان أنهما لم يسجلا أي إصابات جراء الزلزال.

من ناحيتها قالت جورجيا بانوبولو المتخصصة بدراسة الزلازل في المعهد الوطني في أثينا إن الهزة التي بلغت قوتها بحسب المعهد 5 درجات تلتها 6 هزات ارتدادية تبلغ قوتها 3 درجات.

وغالبا ما تشهد اليونان هزات متوسطة القوة. وفي يوليو قتل سائحان في جزيرة كوس القريبة من تركيا اثر زلزال بلغت قوته 6.7 درجات. وفي يونيو قتل شخص في جزيرة ليسبوس بسبب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات. (AFP)