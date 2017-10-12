كوريا الجنوبية : 3 نساء صينيات يعلقن في المطار بعد عمليات تجميل غيرت ملامحهن !

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لثلاث سيدات صينيات عالقات في أحد المطارات في كوريا الجنوبية، بعد أن فشلت السلطات بالتعرف عليهن، ومطابقة صورهن في جوازات السفر مع وجوههن، بعد أن خضعن لعمليات تجميل.

وتشتهر عيادة التجميل التي أجرت الجراحات التجميلية للسيدات الثلاث على نحو واسع في جميع أنحاء العالم، ولا عجب أن النساء من الصين واليابان، يسافرن إلى كوريا الجنوبية بشكل منتظم، لإجراء عمليات تجميل فيها.

إلا أن المشكلة التي تعاني منها العديد من اللواتي يسافرن إلى كوريا الجنوبية، أنهن يجرين عمليات تجميل للأنف وشد للوجه وحقن للخدود، مما يجعل أشكال وجوههن تتغير بشكل كبير مما هي عليه في الأصل، بحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية، وبالتالي يصعب على موظفي المطار، المطابقة مع صورهن في جوازات السفر، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وللمساعدة في حل هذه المشكلة، تلجأ العديد من عيادات التجميل في كوريا الجنوبية، إلى إصدار شهادة خاصة، تساعد النساء الخاضعات لعمليات التجميل، على إقناع موظفي المطار، وتتضمن رقم جواز سفر المريضة، ومدة الإقامة، واسم المستشفى أو العيادة الطبية، وغير ذلك من المعلومات اللازمة لتأكيد هويتها.

وعادة ما تساعد هذه الشهادات مريضات عمليات التجميل على عبور المطار، والاستفادة من الأجزاء من الوجه التي لم تخضع لتعديلات، إلا أنها لم تكن مفيدة للغاية في حالة النساء الثلاث اللواتي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورتهن، وذلك بسبب أن الوجه يحتاج إلى وقت للتعافي بعد العملية، فيما ظهرت وجوههن وهي لا تزال منتفخة وغير واضحة المعالم.