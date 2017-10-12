مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية جديدة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء لتغلق عند مستويات قياسية جديدة مع عدم إظهار بورصة وول ستريت رد فعل يذكر بعد نشر محضر أحدث اجتماع للجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 42.21 نقطة أو ما يعادل 0.18 بالمئة إلى 22872.89 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.60 نقطة أو 0.18 بالمئة ليغلق عند 2555.24 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 16.30 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 6603.55 نقطة.(REUTERS)