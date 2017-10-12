مجلة فنية : مقطع مصور يظهر ” جورج وسوف ” بحالة صحية سيئة في إحدى الحفلات ( فيديو )

نشرت مجلة “سيدتي” الفنية، يوم الاثنين الماضي (9/10)، مقطعاً مصوراً يظهر المغني السوري جورج وسوف، قالت إنه انتشر على نحو واسع، وكشف الوضع الصحي للوسوف.

وذكرت المجلة أن الوسوف “كان يسير مع مجموعة أشخاص يحاولون مساعدته على السير والجلوس في مكانه”، وأضافت أنه “من الواضح أن الهدف من تداول الفيديو، هو حالة التأثر التي شعر بها كل من شاهده”.

وأشارت إلى أن الوسوف أطل قبل مدة في مقابلة مع إحدى المحطات التونسية وقال إن “المرض من الله، ما يعني أنه متقبل لمرضه، على حد تعبيرها.

وكان الوسوف، المعروف بمواقفه المؤيدة لجرائم بشار الأسد وجيشه، تعرض لـ “جلطة دماغية” في تشرين الأول من عام 2011، حين كان في سوريا، وتم نقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث بقي هناك حوالي 6 أشهر، ثم انتقل إلى روما ومنها إلى السويد، لاستكمال العلاج.

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