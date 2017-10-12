مقتل قائد بالجيش اليمني و تسعة حوثيين بشبوة

قتل الخميس، قائد بالقوات الحكومية اليمنية، و9 من مسلحي جماعة أنصار الله “الحوثي” بينهم قيادي ميداني، في مواجهات بين الطرفين بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، عقيد في التوجيه المعنوي بالجيش اليمني، فضل عدم كشف هويته، لأسباب أمنية.

وقال المصدر “إن مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم، عقب شن مسلحي الحوثي وحلفائهم، هجوماً كبيراًعلى مواقع الجيش والمقاومة الشعبية بمنطقة الصفراء في عسيلان”.

وأوضح أن “القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، تصدت للهجوم”.

وذكر أن الهجوم “أسفر عن مقتل قائد ميسرة جبهة الصفراء في اللواء 21 ميكانيك، العقيد الخضر الجعدني، وإصابة اثنين من مقاتلي المقاومة الشعبية”.

وأشار الى أن “تسعة من مسلحي الحوثي، وقوات صالح بينهم القيادي هاشم بن الحسين بن ناصر العاقل الحاج، المكنى بأبو علي المحضار، قتلوا في الهجوم”.

ولفت إلى أن مسلحي الحوثي وقوات صالح، تركوا عدداً من جثث قتلاهم بينها جثة القيادي”الحاج” ولاذوا بالفرار.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين حول ما ذكره المصدر.

وتتكون محافظة شبوة من 17 مديرية، تقع 15 منها، تحت سيطرة القوات الحكومية، فيما لا يزال مركز مديرية بيحان وأجزاء من مديرية عسيلان تحت سيطرة مسلحي “الحوثي” و”صالح”.(ANADOLU)