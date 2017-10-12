وسائل إعلام مصرية تعلن عن اتفاق برعاية مصرية و ضمانة روسية جنوبي دمشق .. و علوش يؤكد

وسائل إعلام مصرية تعلن عن اتفاق برعاية مصرية و ضمانة روسية جنوبي دمشق .. و علوش يؤكد

أعلنت وسائل الإعلام المصرية الرسمية التوصل يوم الخميس لاتفاق برعاية مصر وضمانة روسيا على وقف إطلاق النار في جيب تسيطر عليه المعارضة السورية جنوبي دمشق.

وذكر التلفزيون المصري أن وقف إطلاق النار الذي تشارك فيه جماعة جيش الإسلام بدأ سريانه الساعة 12 ظهر يوم الخميس.

وقال محمد علوش مسؤول الهيئة السياسية في جيش الإسلام في تصريحات نقلها التلفزيون إنه تم الإعلان عن اتفاق مبدئي بشأن الاستعداد للدخول في اتفاق لوقف إطلاق النار وعدم التصعيد في المنطقة.

وأضاف أنه سيجري العمل على التفاصيل في المستقبل القريب.

ولم يحدد الإعلان اسم المنطقة أو البلدات التي يشملها وقف إطلاق النار ولم يرد فيه ذكر النظام. (REUTERS)