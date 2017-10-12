وفاة راكبة طفلة على متن طائرة إماراتية متجهة إلى ألمانيا

وفاة راكبة طفلة على متن طائرة إماراتية متجهة إلى ألمانيا

توفيت راكبة على متن طائرة تابعة لشركة “طيران الإمارات”، خلال إقلاع الطائرة من دبي إلى مدينة ميونيخ الألمانية.

وقال متحدث باسم الشركة، الأربعاء، وفق وكالة الأنباء الألمانية: الطائرة اضطرت إلى الهبوط الثلاثاء في الكويت بسبب الحالة الصحية الطارئة للراكبة.

وأضاف: تم تقديم الرعاية الطبية للراكبة عقب هبوط الطائرة على الفور، إلا أن أحد أطباء الطوارئ أكد وفاتها.

وواصلت الطائرة رحلتها بعد ذلك إلى مدينة ميونيخ، فيما أكدت صحيفة “بيلد” الألمانية أن الفتاة المتوفاة تبلغ من العمر سبعة أعوام، فيما لم يذكر سبب الوفاة.