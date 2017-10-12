CNN : تيلرسون وصف ترامب بـ ” الأحمق ” بعد أحد الاجتماعات !

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن مصادر سياسية أمريكية أكدت لها صحة التسريب المنسوب لوزير الخارجية، ريكس تيلرسون، الذي قيل إنه وصف الرئيس دونالد ترامب بـ”الأحمق”، مشيرة إلى أن الواقعة تعود إلى 20 يوليو/تموز الماضي، خلال اجتماع عقده ترامب في البنتاغون لبحث قضايا أمنية مهمة.

وبحسب المصادر، فقد كان الاجتماع “صعبا ومتوترا” حيث نُوقشت مصالح أمنية عديدة للولايات المتحدة الأمريكية، وفي حوار خاص مع مسؤولون بعد ذلك الاجتماع، وصف تيلرسون، ترامب بأنه “أحمق” مما أثار التساؤلات عن حقيقة علاقتهما.

وقد نفى ترامب وجود أي خلاف بينه وبين تيلرسون الأربعاء، ولكن المسؤولين وصفوا الاجتماع مع مسؤولي الأمن القومي الذي أدى إلى توجيه تيلرسون الإهانة لترامب بـ”المتوتر”، وكان الاجتماع يهدف لإعطاء الرئيس نظرة تعليمية واسعة عن الوضع العالمي، واعتبر العديد من المسؤولين الحاضرين الاجتماع ضرورياً خاصةً بعد وضوح عدم استيعاب ترامب للقضايا المطروحة.

وقال أحد المسؤولين إن المشاركين في الاجتماع كانوا شاحبي اللون بعد تشكيك ترامب المباشر بسلطاتهم وفقدانه للنظرة العالمية الدقيقة، فمن المعتاد أن تحتوي اجتماعات البنتاغون على مناقشات واقعية في مجال التهديدات العالمية.

وأكدت ثلاثة مصادر مختلفة أن زيادة المخزون العسكري النووي لم يناقش خلال الاجتماع ومع ذلك فقد ذكر ترامب سابقاً أنه يحاول زيادة القدرات النووية للولايات المتحدة الأمريكية. (CNN)