أردوغان : سندافع عن السوريين في إدلب و عفرين

أردوغان : سندافع عن السوريين في إدلب و عفرين

قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان اليوم الجمعة، إن بلاده بدأت عملية انتشار في مدينة إدلب، وفق إطار مباحثات أستانة.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال مشاركته في اجتماع رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بالولايات.

وأضاف أردوغان: “قلنا سابقا يمكننا أن نأتي فجأة (إلى إدلب)، وهذه الليلة بدأت قواتنا المسلحة بالفعل مع الجيش السوري الحر بتنفيذ العملية في إدلب”.

وتابع: “إدلب محافظة حدودية مع تركيا، ولنا حدود مع سوريا على طول 911 كيلو مترا، ونحن من يتعرض للتهديد في كل لحظة، فلا يحق لأحد أن يحاسبنا على اتخاذنا التدابير الأمنية”.

وأضاف: “سندافع عن التركمان والعرب وكافة الأعراق في إدلب ويوجد في عفرين أكراد وأعراق متعددة تناضل ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي .. سوف ندافع عن السوريين في إدلب وعفرين بكل أعراقهم وأطيافهم”.

وزاد قائلا: “إن الذين فشلوا في إركاع تركيا، يخرجون أمامنا كل يوم بمكائد مختلفة”.

وصباح اليوم، أعلن الجيش التركي أن عناصر من قواته بدأت بتشكيل نقاط مراقبة في “منطقة خفض التوتر” بمحافظة إدلب، في إطار مسار مباحثات أستانة.

وأضاف في بيان أن فعاليات تشكيل نقاط المراقبة بإدلب بدأت اعتبارا من أمس الخميس، بهدف تهيئة الظروف المناسبة من أجل ضمان وقف إطلاق النار، وضمان استمراره، فضلا عن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وإعادة النازحين إلى منازلهم. (ANADOLU)