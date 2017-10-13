ألمانيا : القبض على سوري و مغربي بتهمة سرقة هواتف محمولة في ” بيليفيلد “

ألمانيا : القبض على سوري و مغربي بتهمة سرقة هواتف محمولة في ” بيليفيلد “

ضبطت الشرطة الألمانية شابين (سوري ومغربي) بعدما سرقا هاتفاً محمولاً من شابة وصديقها، في مدينة بيليفيلد.

وقال موقع “برسه بورتال” الألماني، الإثنين (9/10)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شابة تبلغ من العمر 21 عاماً، توجهت مع صديقها البالغ من العمر 20 عاماً، حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحاً، إلى مركز الشرطة في مدينة بيليفيلد، حيث أخبرا الشرطة بأنهما تعرفا على شخصين في محطة الحافلات، سرقا منهما الهاتف المحمول، عند الساعة الخامسة.

وتوجهت الشرطة إلى المكان، وقبضت على الشابين في المحطة، وتبين أن أحدهما سوري يبلغ من العمر 20 عاماً، ومغربي يبلغ من العمر 19 عاماً.

وخلال تفتيش المقبوض عليهم، عثرت الشرطة على الهاتف المسروق للشخصين اللذين أبلغا عنهما، فضلاً عن هاتف محمول آخر، لا يحملان إثباتاً أنه يعود إليهما.

ولم يكشف الموقع عن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة بحق الشابين.

المصدر : Presse portal