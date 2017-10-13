إعلام النظام ينعي متطوعة قتلت جراء انفجار عبوة ناسفة كانت تعمل على تفكيكها بريف حماة

إعلام النظام ينعي متطوعة قتلت جراء انفجار عبوة ناسفة كانت تعمل على تفكيكها بريف حماة

نعت مصادر إعلامية موالية متطوعة في الدفاع الوطني، قتلت يوم الأربعاء الماضي، جراء انفجار لغم لتنظيم “داعش” في ريف حماة.

وذكرت المصادر أن الشابة “قمر الصالح” من عناصر الهندسة في الدفاع الوطني بالسلمية، قتلت إلى جانب عنصرين آخرين، جراء انفجار لغم أثناء عملية تفكيك عبوات ناسفة زرعها “داعش” في قرية البرغوثية بريف السلمية.

وشيعت الصالح، يوم الخميس، في مدينة السلمية، إلى عنصر يدعى “آصف ابراهيم”، و”إعلامي” يدعى بشار الحاج.