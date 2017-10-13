إيرلندية تحتفل بعيد زواجها الثامن من ” كلبها الأليف “

احتفلت امرأة إيرلندية بعيد زواجها الثامن من #كلب ، مؤكدة أنها سعيدة مع زوجها، وأن سبب اختيارها حيوانًا هو أنها لم تجد الرجل المثالي.

وعقدت “ويلهيلمينا كالاجان”، البالغة من العمر 43 سنة، قرانها على الكلب هنري عام 2009 بعد بلوغه من العمر 8 سنوات، ولا تزال تدعوه الملك.

وقالت لصحيفة “مترو” البريطانية:”ساءت الأمور قليلًا بعد زواجنا بفقداني وظيفتي في ثلاجة الأموات، ولم يتبقَ لي الكثير من المال، ثم تعرض منزلي لأضرار كثيرة بسبب تسربات الماء، لكن هنري كان الزوج المخلص الذي وقف إلى جانبي”.

وبحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز عن الصحيفة، فإنّ “كالاجان” تبنت الكلب بداية عام 2009 من صديقة لها، ثم قررت الزواج منه بعدما سمعت على مواقع التواصل الاجتماعي بأن بعض الاشخاص يقومون بالزواج من كلابهم وحيوانات أليفة أخرى.

وقالت كالاجان: “إنه رائع وهو يحب الجلوس ومشاهدة التلفزيون”، مشيرة إلى أن اسمه الكامل هو هنري فريدريك ستانلي مورجان، وأن صديقتها ربيكا شهدت على الزواج.

وأضافت “أن هنري أكثر إخلاصًا من الرجال وأفضل منهم، والحقيقة أن الرجل الوحيد الذي يمكن أن يضاهي هنري هو (الممثل) جريجوري بيك، لكني لا أريد الانتظار طويلًا لألتقي به في الحياة الآخرة”.