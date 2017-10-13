السعودية : مبادرة ” عيال سلمان ” تجوب شوارع واشنطن لتوزيع المساعدات

قالت وسائل إعلام سعودية، الخميس، إن منظمة سفراء الوطن في العاصمة الأمريكية “واشنطن”، أطلقت “المبادرة الإنسانية الأولى من نوعها مبادرة (عيال سلمان)”.

وجاءت المبادرة، بحسب صحيفة سبق السعودية “بعد أن التقى سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان رؤساء الأندية الطلابية، إيماناً من طلاب المملكة بأنه من واجبهم تجاه وطنهم المملكة في بلاد الابتعاث عكس الصورة المثلى للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً في المجال الإنساني، كما هو الحال في مجال التعليم”.

وأضافت الصحيفة أن “أكثر من 50 رئيس نادٍ شاركوا في توزيع المساعدات الإنسانية، وتفاعل مع المبادرة عدد من طلاب وطالبات جامعات العاصمة واشنطن؛ حيث استهدفت المبادرة كل الشرائح المحتاجة من المجتمع الأمريكي في شوارع العاصمة واشنطن، وشملت أكثر من 150 وجبة غذائية و50 كسوة؛ حيث حظيت هذه المبادرة بدعم من الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية”.