السويد : السجن و الترحيل إلى سوريا لشقيقين أدينا بتهمة اختطاف و اغتصاب فتاة

أدانت محكمة مالمو الابتدائية، في السويد، شقيقين سوريين بتهمة الاغتصاب المشدد والاختطاف في جريمة وقعت في 28 نيسان الماضي.

وذكرت شبكة “الكومبس” السويدية، الجمعة، أن المحكمة على الشقيق الأكبر (25 عاماً) بالسجن لمدة سبع سنوات وثلاثة أشهر، وعلى الثاني (18 عاماً) بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر، ودفع غرامات مالية كبيرة، ومن ثم ترحيلهما من السويد إلى سوريا.

وأدين الشقيقان أيضاً بحادثة اغتصاب سابقة قاما بها في المدينة.

وأضافت الشبكة أن الشقيقان قاما بخداع فتاة وتهديدها بالسلاح، وإرغامها على الدخول إلى غرفة مخصصة لرمي النفايات، حيث اغتصباها عدة مرات، وبقيت هناك إلى أن عثرت عليها الشرطة لاحقاً.

وأشارت إلى أن المحكمة “استندت في حكمها على التقرير الصادر من مصلحة الطب الشرعي في أن عمر الشقيق الأصغر هو 18 عاماً وليس 16 عاماً كما كان يدعي، حيث يُنظر الى مسألة العمر على درجة كبيرة من الأهمية والتي تحدد العقوبة التي يمكن أن تنزلها المحكمة بالمدان، سواء السجن أو الطرد من البلاد.