الكرملين : موسكو و الرياض توقعان قريباً على صفقة منظومة ” إس – 400 ” الصاروخية

أكد فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري- التقني، أن روسيا والسعودية ستوقعان قريبا على صفقة حول تزويد الرياض بمنظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي.

وقال كوجين اليوم الجمعة، في معرض رده على سؤال لوكالة “إنترفاكس” عن موعد التوقيع: “في أقرب وقت. نحن بصدد إجراء مباحثات والحصول على الموافقات اللازمة”.

وكانت روسيا والسعودية توصلتا خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى موسكو في 5 أكتوبر الجاري، إلى اتفاق حول تزويد الرياض بمنظومات إس-400.

ونقلت صحيفة “كوميرسانت” الروسية، عن مصدر قريب من المحادثات الروسية السعودية، أن الرياض قد تشتري من موسكو ما لا يقل عن أربع منظومات صواريخ من طراز إس-400 “تريومف”، بقيمة تبلغ ملياري دولار.

وأكد الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في 9 أكتوبر، أن صفقة إس-400 مع السعودية “تتمتع بآفاق جيدة”. (RT)