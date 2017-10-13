بالفيديو .. دعابة في حفل زفاف تتسبب بنقل عريس صيني إلى المستشفى

أصيب رجل صيني بحروق عديدة في جسده، أثناء حفل زفافه بعد دعابة نفذها أصدقاؤه أثناء حفل زفافه، حيث ربط أصدقاؤه مجموعة من المفرقعات على جسده وأشعلوها.

ويظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، العريس وهو مربوط إلى عمود إنارة، وصندوق من المفرقعات مثبت على ظهره، قبل أن يتم إشعال المفرقات وتنفجر في جميع الاتجاهات، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ولدى انقشاع الدخان الناجم عن انفجار المفرقعات، أدرك الحاضرون أن العريس قد أصيب بجروح بعدما شاهدوا الدماء تنزف من ظهره.

وقد نقل العريس إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم، ولحسن الحظ لم تكن إصابات الرجل خطيرة، حيث تمكن من حضور حفل الزفاف في وقت لاحق من اليوم.

يذكر أن دعابة المفرقعات، هي تقليد صيني يخضع له العريس أثناء حفل زفافه، للاعتقاد السائد بأن هذه الممارسة تجلب الحظ له.