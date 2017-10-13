برشلونة يزور مدريد في وقت عصيب لخوض اول اختبار حقيقي هذا الموسم

برشلونة يزور مدريد في وقت عصيب لخوض اول اختبار حقيقي هذا الموسم

يدافع برشلونة عن ريادته الدوري الاسباني لكرة القدم في وقت “عصيب” عندما يحل ضيفا على اتلتيكو مدريد السبت في العاصمة في المرحلة الثامنة في أول اختبار حقيقي له هذا الموسم.

وحقق برشلونة العلامة الكاملة في المباريات السبع التي خاضها حتى الان ويبتعد بفارق 5 نقاط عن اشبيلية الذي يحل ضيفا على اتلتيك بلباو غدا ايضا، و6 نقاط امام اتلتيكو مدريد الذي يتقاسم المركز الثالث مع فالنسيا.

وسيلعب برشلونة للمرة الاولى على الملعب الجديد لاتلتيكو مدريد “متروبوليتانو” في العاصمة في وقت عصيب جدا جراء تداعيات استفتاء اقليم كاتالونيا للمطالبة بالاستقلال الذي رفضت الحكومة المركزية في مدريد الاعتراف به.

وكان الرئيس الانفصالي لاقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون وقع الثلاثاء اعلان الاستقلال الذي قام بتجميده على الفور بهدف اجراء حوار مفترض مع مدريد، تاركا الغموض يلف المقبل من الاحداث.

وهذه الأزمة هي الأكثر خطورة التي تواجهها اسبانيا منذ عودتها إلى الديموقراطية قبل اربعة عقود.

واكد المدير العام لبرشلونة اوسكار غراو ان هذه الازمة لن تزيد العداء للنادي الكاتالوني في الملاعب الاسبانية وتحديدا العاصمة، وقال: “برشلونة هو الفريق الذي تسعى جميع الاندية الى الفوز عليه، وعندما نلعب خارج قواعدنا فكل ما نفكر به هو الفوز على أحد أقوى المنافسين في الدوري، وأعتقد بأنه (الوضع السياسي) لن يكون شرطا للقيام بذلك”.

ودعت جماهير اتلتيكو مدريد على مواقع التواصل الاجتماعي الى وضع السياسة جانبا والتركيز فقط على كرة القدم تحت شعار “لدينا علم أحمر وأبيض”.

وكرر غراو في مؤتمر صحافي الاربعاء خلال تقديم حسابات النادي لموسم 2016-2017، رغبة النادي الكاتالوني بالاستمرار في الدوري الاسباني بقوله “ترتكز الميزانيات على المشاركة في الليغا، واعتقد بانه يجب استمرار النادي والليغا معا”.

وتنتظر برشلونة مهمة صعبة امام اتلتيكو مدريد في سعيه الى إضافة ثلاث نقاط وتعزيز موقعه في الصدارة، ولن تكون مهمته سهلة بالنظر الى الندية الكبيرة بين الفريقين في الاعوام الاخيرة سواء في الليغا او مسابقة دوري ابطال اوروبا ودخول الممثل الثاني للعاصمة طرفا قويا في المنافسة على الالقاب.

– التعاقد مع كوتينيو في الانتقالات الشتوية –

ويعول برشلونة على نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي المنتشي بقيادته منتخب بلاده الى نهائيات كأس العالم في روسيا بثلاثية في مرمى الاكوادور في الجولة الاخيرة من تصفيات اميركا الجنوبية.

ويبلي ميسي بلاء حسنا هذا الموسم، وخاض جميع مباريات النادي الكاتالوني في الليغا حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 11 هدفا، بالاضافة الى هدفين في مسابقة دوري ابطال اوروبا في مرمى عملاق يوفنتوس وايطاليا جانلويجي بوفون.

ويدين برشلونة كثيرا لميسي في النتائج التي حققها على مختلف الجبهات في ظل الاصابات التي ضربت صفوفه ابرزها للاوروغوياني لويس سواريز الذي سيكون جاهزا لمباراة السبت، والفرنسي عثمان ديمبيلي الذي سيغيب 4 اشهر عن الملاعب.

وجدد غراو رغبة برشلونة في التعاقد مع نجم ليفربول ومنتخب البرازيل فيليبي كوتينيو بعد فشل المفاوضات في الصيف عقب الرحيل المدوي للنجم الاخر نيمار الى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال غراو: “نحن مستعدون للتعاقد مع كوتينيو او اي لاعب اخر (خلال فترة الانتقالات الشتوية). لدينا المال للقيام بذلك”، مضيفا: “الاكثر أهمية، هي طلبات الجهاز الفني، وسنبذل كل ما في وسعنا للاستجابة لها (…). نريد ان نضم افضل فريق تنافسي ممكن”، مشيرا الى ان رقم اعمال العملاق الكاتالوني ارتفع الى 708 ملايين يورو في نهاية موسم 2016-2017.

من جهته، يطمح اتلتيكو مدريد الى تعويض سقوطه المخيب في فخ التعادل مع مضيفه ليغانيس في المرحلة الماضية، وتحقيق فوزه الثالث على التوالي في 3 مباريات على ملعبه الجديد وبالتالي تقليص الفارق بينه وبين ضيفه برشلونة.

ويملك اتلتيكو مدريد ومدربه الارجنتيني دييغو سيميوني من الاسلحة ما يكفي للوقوف امام المد الهجومي لبرشلونة في مقدمتها الدولي الفرنسي انطوان غريزمان ومواطنه كيفن غاميرو والبلجيكي يانيك كاراسكو والارجنتيني انخل كوريا والمخضرم فرناندو توريس.

– ريال لمواصلة الصحوة –

ويأمل ريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان في مواصلة صحوته عند ملاقاة المضيف خيتافي الثاني عشر السبت ايضا.

واستعاد ريال مدريد توازنه في المرحلتين الاخيرتين بانتصارين متتاليين عقب خسارته في معقله سانتياغو برنابيو امام ريال بيتيس وبداية متعثرة على ارضه (تعادلان وخسارة).

وتكتسي المباراة اهمية كبيرة بالنسبة الى ريال مدريد كونها تسبق قمته الساخنة مع ضيفه توتنهام الانكليزي الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة دوري ابطال اوروبا، ولمدربه زيدان الذي سيسعى في مباراته الـ100 على رأس الادارة الفنية للنادي الملكي الى الفوز الثالث عشر على التوالي خارج القواعد لتحطيم الرقم القياسي لمدرب برشلونة السابق جوزيب غوارديولا.

ويمني نجم ريال مدريد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو النفس بفك النحس الذي يلازمه في الليغا وافتتاح رصيده التهديفي هذا الموسم، فيما يحوم الشك حول مشاركة زميله الدولي الويلزي غاريث بايل بسبب الاصابة التي ستحرم النادي الملكي من خدمات مدافعيه داني كارفاخال والبرازيلي مارسيلو وحارس مرماه الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس.

وتفتتح المرحلة غدا الجمعة بلقاء اسبانيول مع ليفانتي، ويلعب السبت ايضا اتلتيك بلباو مع اشبيلية، والافيس مع ريال سوسييداد.

وتستكمل المرحلة الاحد بلقاءات ايبار مع ديبورتيفو لا كورونيا، وجيرونا مع فياريال، وملقة مع ليغانيس، وبيتيس اشبيلية مع فالنسيا، وتختتم الاثنين بلقاء لاس بالماس مع سلتا فيغو. ( AFP )