بعد أن قالت تركيا إنها أطلقت سراحه ” على ذمة التحقيقات ” .. نظام الأسد يعلن استعادته الطيار الساقط ! ( فيديو )

بعد أن قالت تركيا إنها أطلقت سراحه ” على ذمة التحقيقات ” .. نظام الأسد يعلن استعادته الطيار الساقط ! ( فيديو )

أعلنت وسائل إعلام النظام عن استعادة الطيارة الساقط في تركيا “محمد صوفان”، بعد يوم من إعلان تركيا أنها أطلقت سراحه على ذمة التحقيقات.

وذكرت وسائل الإعلام الموالية أن “الجهات المعنية تمكنت من استعادته بعد محاولات حثيثة وجهود مكثفة، وتسلمته اليوم من الجانب التركي”.

وكانت وسائل إعلام تركية قالت، يوم الخميس، إن “محكمة تركية قضت بإطلاق سراح قائد مقاتلة تابعة للنظام السوري، سقطت جنوبي بولاية هطاي التركية في آذار الماضي، مع استمرار محاكمته”.

وعنونت وكالة الأناضول التركية الخبر بـ “محكمة تركية تطلق سراح طيار سوري على ذمة التحقيقات”.

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