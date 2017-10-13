بيان للجيش التركي بعد دخول قواته إلى إدلب

بيان للجيش التركي بعد دخول قواته إلى إدلب

أعلنت القوات المسلحة التركية، اليوم الجمعة، البدء بإنشاء نقاط مراقبة بمناطق خفض التوتر في إدلب.

وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان لها، إن عناصر القوات المسلحة بدأت اعتبارا من يوم أمس الخميس بتشكيل نقاط مراقبة في “منطقة خفض التوتر” في ادلب السورية، في إطار مسار أستانة.

وأكدت في بيانها على أن ” تشكيل نقاط المراقبة بإدلب يهدف لتهيئة ظروف مناسبة من أجل ضمان وقف إطلاق النار، وضمان استمراره وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين وإعادة النازحين”. (ANADOLU)