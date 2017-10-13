” تحت حماية هيئة تحرير الشام ” .. دخول أول قافلة عسكرية تركية إلى إدلب

قال اثنان من مقاتلي المعارضة السورية وشاهد إن أول قافلة في العملية العسكرية التي تنفذها تركيا في محافظة إدلب دخلت المنطقة في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس.

وقال قيادي في الجيش السوري الحر مقره في هذه المنطقة إن القافلة ضمت نحو 30 مركبة عسكرية ودخلت سوريا قرب معبر باب الهوى .

وكانت القافلة متجهة إلى تلة الشيخ بركات التي تشرف على منطقة واسعة من شمال غرب سوريا يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وأيضا منطقة عفرين التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال القيادي إن قافلة الجيش التركي دخلت تحت حماية هيئة تحرير الشام لاحتلال مواقع على خط المواجهة مع وحدات حماية الشعب.

وقالت تركيا يوم السبت إنها تنفذ عملية عسكرية في إدلب والمناطق المحيطة بها في إطار اتفاق توصلت إليه مع روسيا وإيران الشهر الماضي لفرض تطبيق منطقة ”لوقف التصعيد“. (REUTERS)