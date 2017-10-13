تركيا تفرج عن طيار بشار الأسد الساقط على أراضيها

قالت وسائل إعلام تركية، إن الطيار التابع للجيش النظامي في سوريا، الذي سقطت طائرته قبل أشهر في تركيا، أطلق سراحه.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير أن “محمد صوفان، كانت سقطت طائرته على الحدود السورية التركية بتاريخ 4 آذار 2017، وقامت السلطات التركية بإلقاء القبض عليه وبعد معالجته أودع السجن بتهمة خرق الحدود والتجسس”.

وأضافت الصحيفة: “أخلت محكمة في هاتاي (الجنايات الثالثة) سبيل صوفان اليوم، وقررت استمرار محاكمتة، وقد تم إطلاق سراحه مقابل كفالة”.

وتناقل ناشطون أنباء تفيد بأن طوفان سيتم تسليمه للنظام بوساطة روسية، يوم السبت المقبل، إلا أن وسائل الإعلام التركية لم تذكر هذه المعلومة، حتى لحظة تحرير الخبر (منتصف ليل الخميس / الجمعة).

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