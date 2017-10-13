تركيا : ضبط عشرات السوريين و الأفغان خلال ” محاولة التسلل إلى اليونان “

تركيا : ضبط عشرات السوريين و الأفغان خلال ” محاولة التسلل إلى اليونان “

أعلنت السلطات التركية، الخميس، ضبط 88 شخصا بولاية موغلا، غربي البلاد، خلال محاولتهم التسلل أو مساعدة أخرين على التسلل إلى اليونان.

وأوضحت مصادر أمنية أن فرق خفر السواحل والدرك والشرطة التركية، نفذت 3 عمليات بقضاء بودروم بولاية موغلا، ضبطت فيها 26 أفغانيًا و30 سوريًا، خلال محاولتهم التسلل إلى اليونان.

وأضافت المصادر أن عناصر الشرطة والدرك، أوقفت 11 آخرين، بينهم 7 يشتبه أنهم مهربو بشر، ويحملون جنسيات أوكرانيا وجورجيا واليونان.

وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أن عناصر خفر السواحل التركية ضبطت بقضاء مرمريس، بالولاية نفسها، 18 سوريًا، خلال محاولتهم التسلل إلى جزر يونانية بالمنطقة.

وأكدت المصادر أن قوات الأمن أوقفت 3 أشخاص، يشتبه أنهم منسقو الرحلة غير القانونية. (ANADOLU)