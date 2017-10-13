تقرير مصور لروسيا اليوم : كتيبة من الفتيات تتولى ” المهام الخاصة ” بين القوات الرديفة للجيش السوري ( فيديو )

تقرير مصور لروسيا اليوم : كتيبة من الفتيات تتولى ” المهام الخاصة ” بين القوات الرديفة للجيش السوري ( فيديو )

تقرير مصور لروسيا اليوم : كتيبة من الفتيات تتولى ” المهام الخاصة ” بين القوات الرديفة للجيش السوري ( فيديو )

نشرت قناة روسيا اليوم الروسية، الخميس، تقريراً مصوراً بعنوان “كتيبة من الفتيات تتولى المهام الخاصة بين القوات الرديفة للجيش السوري”.

وقالت القناة إنه “في محافظة حماه تطوعت مجموعة من النساء ضمن تشكيل عسكري رديف للقوات الحكومية”.

وذكرت أن التشكيل العسكري أطلق عليه اسم كتيبة “المهام الخاصة بالدفاع الوطني”.