” تنتصر لروح ثورة الحرية و الكرامة ” .. رواية لكاتب سوري كردي تفوز بجائزة ” كتارا ” للرواية العربية

فاز الكاتب السوري الكردي “هوشنك أوسي”، الخميس، بجائزة “كتارا” للرواية العربية في دورتها الثالثة، في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء فوز أوسي بالجائزة عن روايته “وطأة اليقين .. محنة السؤال وشهوة الخيال”، في فئة الروايات المنشورة.

وإلى جانب أوسي، فازت روايات لأربعة كتاب آخرين، وسيحصل كل فائز على 60 ألف دولار، وستترجم روايته إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية.

وبعد الفوز بالجائزة، نشر أوسي عبر صفحته في فيسبوك، مقطعاً مصوراً بعنوان “خطاب الفوز بجائزة كتارا للرواية العربية 2017″، وعلق بالقول: “هذا التسجيل كان أثناء إقامة حفل تقديم الجوائز ومن الغرابة بمكان أن يتم تكريم رواية تنتصر لروح ثورة الحرية والكرامة في وسوريا ولضحاياها، وفي الوقت عينه تقوم اتحادات عربيّة أخرى بتكريم كتّاب وقفوا مع نظام الأسد ضدّ شعبه وبلده. كتّاب غطوا على جرائم نظام الأسد وبشاعته!. إنها مفارقات الحياة التي لا ولن تنتهِ”.

وفي فئة الروايات غير المنشورة، فاز السوري محمد المير عن روايته “شهداء المقابر”، وفاز معه روايات لأربعة كتاب آخرين، سيحصل كل منهم على 30 ألف دولار، وستترجم روايته إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية.

وفي فئة رواية الفتيان فاز بالجائزة، إلى جانب 4 كتاب آخرين، السوري عمار محمود عن رواية “مرآة بابل”، وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف دولار، وستطبع الروايات الفائزة وتترجم إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية.