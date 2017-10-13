” توشيبا ” تقدم بطارية ثورية للسيارات الكهربائية

أعلنت شركة #توشيبا عن بطارية جديدة للسيارات الكهربائية، يمكن إعادة شحنها في نفس المدة اللازمة لإعادة ملء خزان الوقود في السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الجيل الجديد من بطاريات SCiB يعمل بواسطة أنودات جديدة مصنوعة من سبيكة التيتانيوم والنيوبيوم، والتي تتيح إمكانية مضاعفة كثافة الطاقة مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون التقليدية، وإلى جانب الكفاءة المرتفعة فإن البطاريات الجديدة يمكن إعادة شحنها بصورة أسرع بكثير.

وأكدت الشركة اليابانية أنه يمكن إعادة شحن بطارية 32 كيلووات/ساعة بواسطة تقنية “إعادة الشحن فائق السرعة” في غضون 6 دقائق، وبالتالي تتمكن السيارات الكهربائية المدمجة من قطع مسافة تصل 320 كلم تقريبا، وحتى في ظل درجات الحرارة، التي تبلغ 10 تحت الصفر، فإن الوقت اللازم لإعادة الشحن السريع للبطارية يبلغ حوالي 10 دقائق.

وبعد الاختبارات، التي أجرتها شركة توشيبا على النماذج الاختبارية الأولى، فإنها ترى أن الجيل الجديد من البطاريات سيتفوق على البطاريات الحالية من حيث السلامة والأمان والعمر الافتراضي، وحتى بعد 5000 دورة شحن فإن سعة البطارية ستظل في حدود أكثر من 90%، ومن المقرر إطلاق بطاريات SCiB الجديدة في الأسواق العالمية خلال 2019. ( DPA )