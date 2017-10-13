ثلاثية ميسي تضع مذيعة أرجنتينية في ورطة

وضع النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي مذيعة في إحدى القنوات المحلية في ورطة، بعدما وعدت الأخيرة بأنها ستضع وشوماً على جسدها إذا تأهلت بلادها إلى المونديال، وهو ما تكفل به اللاعب الملقب بالبرغوث صباح يوم الأربعاء الماضي.

وكانت الأرجنتين بحاجة إلى الفوز على الإكوادور في كيتو، عاصمة الأخيرة، لإبقاء آمالها حيّة في التأهل إلى كأس العالم مباشرة أو حتى خوض الملحق مع بطل أوقيانوسيا، على أن تخدمه النتائج الأخرى، وهو ما حدث بعدما أحرز ميسي 3 أهداف ليقود بلاده إلى الفوز، مع خسارة تشيلي أمام البرازيل بثلاثية، لترافق الأرجنتين كل من البرازيل وأوروغواي وكولومبيا إلى نهائيات كأس العالم.

وكتبت المذيعة الشهيرة إيفانا نادال عبر صفحتها الشخصية على “إنستغرام” قبل المباراة المفصلية بساعات، بحسب ما اوردت قناة العربية: “إذا تأهلت الأرجنتين سأضع وشوماً على جسدي. في إشارة إلى صعوبة المهمة الأرجنتينية بالتأهل إلى كأس العالم، مع تزايد حدة الانتقادات تجاه فريق المدرب خورخي سامباولي، خصوصاً بعد فشله بتحقيق الانتصار 4 مباريات متتالية”.

وانهالت تعليقات الأرجنتينيين على حساب إيفانا، مطالبين إياها بتنفيذ وعدها، وبعد فترة عادت لكتابة: بعد ما حدث أجد نفسي مجبرة على تنفيذ وعدي، لا أعرف ما سأضع على جسدي من الوشوم، ولكم الحرية باقتراح ما ترونه مناسباً.

وصعدت الأرجنتين إلى كأس العالم للمرة الـ12 على التوالي بعد حصولها على المركز الثالث برصيد 28 نقطة، خلف أوروغواي بثلاث نقاط، ومتقدمة بنقطة على كولومبيا، بينما ستلعب بيرو الملحق المؤهل إلى كأس العالم أمام نيوزيلاندا.