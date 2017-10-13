دمشق : القبض على ” عصابة تزوير ” باعت عقارات بأكثر من مليار ليرة

دمشق : القبض على ” عصابة تزوير ” باعت عقارات بأكثر من مليار ليرة

قالت وسائل إعلام موالية، الخميس، إن السلطات النظامية ألقت القبض على عصابة تزوير للوثائق الشخصية، في دمشق.

وذكر الإعلام الموالي أن “وزارة الداخلية أعلنت عن إلقاء القبض على عصابة تمتهن تزوير الوثائق الشخصية والرسمية وتزييف الأختام”.

وأشار إلى أنه “بالتحقيق مع المدعو ع.د أحد أفراد العصابة تبين أنه صاحب مكتب عقاري بدمشق ومارس تزوير الوثائق و الوكالات بغية بيع عقارات مملوكة للغير و أصحابها خارج البلاد حيث كان مجموع ما تم بيعه بهذه الطريقة ١٣ عقار بقيمة أكثر من مليار ليرة سورية”.

وختمت المصادر الموالية بالقول إنه “تمت مصادرة جميع أدوات التزوير من طابعات وأختام وأجهزة إلكترونية ويجري البحث عن المتوارين وتقديم المقبوض عليهم للقضاء المختص.