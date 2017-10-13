دويتشه فيله : علاقة جديدة مبنية على عدو مشترك .. إسرائيل تعالج أربعة آلاف سوري في مشافيها ( فيديو )
دويتشه فيله : علاقة جديدة مبنية على عدو مشترك .. إسرائيل تعالج أربعة آلاف سوري في مشافيها ( فيديو )
– مرضى سوريون يتلقون العلاج في مشاف إسرائيلية
– على مدار السنوات الست الماضية تم نقل أكثر من 4 آلاف سوري للعجلا في إسرائيل
– إلى الجانب الإنساني، ترغب إسرائيل من خلال برنامج طبي في إيجاد مناخ سياسي مستقبلاً يسوده الأمان
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