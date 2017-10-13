دويتشه فيله : علاقة جديدة مبنية على عدو مشترك .. إسرائيل تعالج أربعة آلاف سوري في مشافيها ( فيديو )

دويتشه فيله : علاقة جديدة مبنية على عدو مشترك .. إسرائيل تعالج أربعة آلاف سوري في مشافيها ( فيديو )

دويتشه فيله : علاقة جديدة مبنية على عدو مشترك .. إسرائيل تعالج أربعة آلاف سوري في مشافيها ( فيديو )

– مرضى سوريون يتلقون العلاج في مشاف إسرائيلية

– على مدار السنوات الست الماضية تم نقل أكثر من 4 آلاف سوري للعجلا في إسرائيل

– إلى الجانب الإنساني، ترغب إسرائيل من خلال برنامج طبي في إيجاد مناخ سياسي مستقبلاً يسوده الأمان